В Курганской области выплатят по 10 тыс. рублей семьям с детьми-инвалидами

Начисление будет проведено с 1 по 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. семей с детьми-инвалидами получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей в Курганской области, начисление будет проведено с 1 по 10 декабря. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своем канале в Max.

"Курганская область уже несколько лет подряд осуществляет дополнительные единовременные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов. <...> Несмотря на то, что по отдельным сигналам бюджет следующего года обещает быть непростым, и коллеги уже анализируют все наши социальные меры поддержки, мы решили, что не станем экономить на таких семьях. Оплату всем семьям с ребятишками-инвалидами проведем в течение Декады инвалидов - с 1 по 10 декабря этого года", - написал он, уточнив, что таких семей в регионе более 4,5 тыс., им будет направлена единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей.

Глава региона отметил, что всего за время реализации инициативы бюджет региона направил уже 173,3 млн рублей на эти цели.

"Это просто добрая воля нашего региона, исходя из понимания, как непросто бывает таким семьям, зачастую еще и не полным. <...> Ведь и проблем [у таких семей] остается огромное количество - от необходимости постоянной покупки специальных препаратов и приспособлений до оплаты операций или занятий с тренерами и специалистами. И цены растут. И все это висит тяжкой ношей на таких семьях и их бюджете", - пояснил Шумков.