В Шереметьево с 1 по 5 декабря изменится движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов"

Ограничения связаны с работами по строительству московского городского вокзала "Петровско-Разумовская"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. График движения поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также "Аэроэкспрессов", следующих в аэропорт Шереметьево, изменится с 1 по 5 декабря в связи с проведением работ на строящемся остановочном пункте "Петровско-Разумовская".

"В ночное время с понедельника по утро пятницы на Савеловском направлении интервалы движения будут увеличены: после 21:00 - до 30 минут, после 23:00 - до 1 часа, утром до 07:00 - до 15 минут; некоторые поезда дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами до/от станции Лобня; после 23:30 до 05:30 на участке от станции Савеловская до станции Бескудниково поезда в обе стороны проследуют по пути "на Лобню", - сообщается в Telegramhttps://t.me/DtOperativno/23842-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на Белорусском направлении интервалы движения увеличатся частично: после 22:00 - до 30-40 минут, утром до 07:00 время между поездами составит до 15 минут.

"Будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D). Ознакомиться с расписанием движения автобусов и поездов "Аэроэкспресс" можно на сайте компании", - предупредили в департаменте.

Там добавили, что ограничения связаны с работами по строительству московского городского вокзала "Петровско-Разумовская", который станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, в которых проживают порядка 200 тыс. человек.