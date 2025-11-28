В ОП высказались за дальнейшее ограничение WhatsApp в России

Член комиссии палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что несмотря на сокращение потока мошеннических звонков после их ограничения в мессенджере, идет обработка граждан через переписку и рассылку сообщений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Предупреждение Роскомнадзора о возможной полной блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России из-за нарушения законодательства является логичным, так как мошенническая обработка россиян посредством мессенджера продолжается в виде переписок. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В целях сокращения преступлений в сфере дистанционного мошенничества, защиты сбережений граждан, соблюдения законодательства о персональных данных, вопросов обеспечения национальной безопасности было бы последовательным введение дальнейших ограничений по использованию мессенджера среди российских граждан. Предупреждение Роскомнадзора о возможной полной блокировке WhatsApp выглядит абсолютно логичным", - сказал Машаров.

Он отметил, что несмотря на сокращение потока мошеннических звонков после их ограничения в мессенджере, идет обработка граждан через переписку и рассылку сообщений. "В том числе происходит вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности. Кроме того, заявители, которые потеряли свои деньги в результате дистанционного мошенничества сообщали о том, что в данный мессенджер приходят рассылки на фишинговые сайты, после перехода на которые происходит автоматическое списание денежных средств", - сказал Машаров.

Он также отметил, что нередки случаи добавления в рамках этого мессенджера в различные группы без разрешения владельца номера, в котором происходит его обработка и дальнейшая попытка хищения средств.

Ранее в Роскомнадзоре ТАСС сообщили, что ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны. В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России.