В Чебоксарах пострадавшего при атаке БПЛА подростка выписали из больницы

С ним работают психологи, сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Подросток, который пострадал в Чебоксарах из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, выписан из больницы. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова на сессии Госсовета республики, отвечая на вопросы депутатов.

26 ноября была совершена атака БПЛА в Чебоксарах. Региональные власти сообщили, что госпитализированы мать с ребенком. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале уточнил, что у подростка травмы легкой степени тяжести, женщина получила минно-взрывные травмы и была прооперирована.

"Мальчик 15 лет, у которого было тоже осколочное ранение, <…> выписан на сегодняшний день. Выписан к бабушке. Проводится его работа с психологами", - сказала Тарасова.

Она добавила, что пострадавшая женщина получила "серьезные повреждения", операция была проведена своевременно. Министр уточнила, что в больницы в день атаки беспилотников привозили также эвакуированных жителей домов, у которых не было с собой необходимых лекарственных препаратов, - в частности, пожилых и маломобильных граждан, которые нуждались в помощи. В школе, где был организован пункт временного размещения, развернули медицинский пункт.

"[В школе] измеряли артериальное давление, давали лекарственные препараты, контролировали [состояние эвакуированных]. <…> [Если] невозможно было достигнуть компенсации, <…> предлагали <…> госпитализацию. Таких человек 14. И в последующем [самостоятельно] обратились еще два человека, <…> помощь им тоже была оказана", - сообщила Тарасова.