Минтруд: корпоративные выплаты при рождении ребенка не влияют на единое пособие

Также корректируется порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядок учета доходов и правила комплексной оценки нуждаемости, используемые при назначении единого пособия, будут скорректированы в России с 1 января 2026 года. Так, в доходе семьи не будут учитываться единовременные корпоративные выплаты при рождении ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Соответствующее постановление правительства подписано.

"В части доходов исключаются единовременные корпоративные выплаты, предоставляемые компаниями при рождении ребенка. Эти изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Такое решение - продолжение системной работы правительства по содействию внедрению корпоративного демографического стандарта и поддержке работающих родителей. Напомним, такие корпоративные выплаты с 2026 года выведены из-под уплаты НДФЛ и страховых взносов, если их сумма не превышает миллион рублей", - говорится в сообщении.

Также с 1 января 2026 года в составе доходов не будет учитываться ежемесячная финансовая помощь, предоставляемая жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований. Изменения коснутся и правила нулевого дохода. Будет увеличен минимальный уровень заработка для назначения пособия, если речь идет о родителях, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости. Он составит 8 МРОТ за 12 месяцев. При этом теперь при расчете объема заработка больничные (пособия по временной нетрудоспособности) будут учитываться как доходы, связанные с трудовой деятельностью, а не как социальные выплаты.

В пресс-службе отметили, что также корректируется порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если разведенный родитель обращается за выплатой, не взыскав в судебном порядке алименты со второго родителя, то в доход семьи алименты будут считаться в пропорции от средней зарплаты в регионе.

При этом, если выплаты установлены в судебном порядке, то алименты будут засчитываться по фактически выплачиваемой сумме. Сведения о размерах взыскиваемых или переводимых по судебному решению сумм Соцфонд получит путем межведомственного взаимодействия. Эта норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.

О едином пособии

Единое пособие - это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Основная цель единого пособия - помощь семье в преодолении бедности. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости.