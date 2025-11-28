В Москве состоялась премьера мюзикла "100 лет дорогой детства" к юбилею "Артека"

Перед началом мероприятия гости смогли ознакомиться с выставкой "Артек на все 100", а также с экспозициями "Традиции Артека" и "Международные сувениры"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ исторического мюзикла "100 лет дорогой детства" к столетнему юбилею Международного детского центра "Артек" состоялся в Москве, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие прошло на сцене культурного центра Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Впервые музыкальный спектакль был показан артековцам и крымчанам в день рождения "Артека" 16 июня 2025 года на площадке "Артек-арена" в Гурзуфе.

Перед началом мюзикла гости могли ознакомиться с выставкой "Артек на все 100", включающую в себя 20 стендов с фотоснимками и историей лагеря на мольбертах, а также с экспозициями "Традиции Артека" и "Международные сувениры". Кроме того, каждый желающий мог пройти церемонию посвящения в артековцы и получить памятный галстук с эмблемой Международного лагеря.

Мир дружбы, любви и дипломатии

По словам начальника отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константина Колпакова, "Артек" является не просто международным детским центром, "это код, который находится в крови у очень многих поколений жителей Российской Федерации, Советского Союза". При этом он подчеркнул, что в 2025 году прошли две большие международные смены - шестая, ознаменовавшая собой столетний юбилей лагеря, и восьмая, принявшая рекордное количество участников из иностранных государств.

"Это 831 человек из 66 иностранных государств. И по итогам работы восьмой международной смены была принята декларация "Обращение участников международной 8-й смены 2025 года ко всем главам государств", которая была распространена в качестве официального документа Российской Федерации на юбилейной [80-й сессии ] Генеральной Ассамблеи ООН с приглашением принять участие в следующей большой международной смене, которая состоится летом 2026 года", - конкретизировал Колпаков.

"В "Артеке" мы имеем возможность окунуться в мир детства, в мир дружбы, в мир искренности, и самое главное - мир любви, - добавил дипломат. - Это то, ради чего, на мой личный взгляд, существует дипломатия, а именно для того, чтобы устанавливать дружеские связи и взаимовыгодно сотрудничать".

О мюзикле

Масштабное театрализованное шоу "100 лет дорогой детства" разделено на пять блоков, каждый из которых посвящен ключевым этапам в развитии лагеря: "Крым - пионерам!" (1925-1940 гг.), "Грозовые сороковые" (1941-1945 гг.), "За годом год" (1946-1995 гг.), "Крым. Артек. Россия" (2014-2025 гг.), рассказывающий о возвращении международного детского лагеря в Россию вместе с Крымом и Севастополем, и финальная часть "Столица будущего".