Генконсульство РФ: россиян на борту горящего в Черном море танкера не было

По данным источника ТАСС, экипаж Kairos может полностью состоять из граждан Индии

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Граждан России среди находившихся на борту горящего в Черном море танкера Kairos под флагом Гамбии нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Граждан России на борту этого судна не было", - сказал собеседник, прокомментировав сообщения об эвакуации экипажа танкера.

По данным источника ТАСС, экипаж Kairos может полностью состоять из граждан Индии. Эту информацию пока официально власти не подтвердили.