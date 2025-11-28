Татарстан стал обладателем Гран-при фестиваля "Студенческая весна"

Первое место в общекомандном зачете заняла Саратовская область

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Победителей и призеров XXXIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" назвали на церемонии закрытия в Казани. Обладателями Гран-при фестиваля в общекомандном зачете стали студенты из Татарстана, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы подводим итоги "Российской студенческой весны". За 33 года в четвертый раз она прошла в столице Татарстана, спасибо коллегам за гостеприимство. В этом году студенты за два конкурсных дня представили более 900 творческих номеров, оценивали конкурсантов более 50 экспертов, деятелей искусства и культуры Российской Федерации. Уверен, что для каждого участника - это только первый шаг навстречу мечте и большим победам", - обратился к участникам председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Первое место в общекомандном зачете заняла Саратовская область, второе - Республика Саха (Якутия), третье - Чувашская Республика и Пермский край.

"Студвесна" - это уникальная площадка, на которой студенты могут продемонстрировать свои таланты, воплотить авторские идеи и показать, на что способны как индивидуально, так и вместе с командой", - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по дедам молодежи (Росмолодежь) Егор Литвиненко.

Конкурсная программа фестиваля включала в себя 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Медиа", "Видео", "Арт". Обладателями Гран-при самого масштабного направления фестиваля, "Региональная программа", стали студенты из Республики Марий Эл с программой "Осколки детства" и из Ульяновской области с программой "КЛАУС".

Также на церемонии закрытия огласили результаты специальной номинации "Прорыв года". Победителями стали: Приморский край, Липецкая область, Пензенская область, город Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край и Тюменская область.

"Более 2 000 талантливых студентов из 82 регионов России приехали в Казань, чтобы продемонстрировать свои способности в 10 творческих направлениях. Не могу не отметить наш волонтерский корпус - 250 человек, отобранных из 770 заявок. Особенно трогательно, что самому старшему волонтеру исполнился 71 год. Это свидетельство того, что "Студвесна" объединяет поколения и дарит энергию молодости всем, кто к ней прикасается", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.