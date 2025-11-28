Во Владикавказе иностранных студентов освободили от туристического налога

Эта мера направлена на оказание социальной поддержки

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Иностранные студенты во Владикавказе освобождены от уплаты туристического налога, сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Депутаты поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога иностранных студентов, обучающихся в вузах Владикавказа и проживающих в городских гостиницах. Эта мера направлена на оказание социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на 19-й сессии собрания представителей Владикавказа VIII созыва.