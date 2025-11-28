Новые маршруты из Москвы в Химки запустят 6 декабря

Автобусы будут отличаться обозначением "Москва - область" на борту и будут работать по отдельным тарифам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новые автобусные маршруты из Москвы в Химки запустят с 6 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 6 декабря запускаются новые маршруты в Химки. Автобусы будут отличаться обозначением "Москва - область" на борту и будут работать по отдельным тарифам", - говорится в сообщении.

По данным департамента, на четырех новых маршрутах будет доступен проезд по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней.

Отмечается, что карта "Стрелка" для оплаты проезда работать не будет. Проезд будет осуществляться по карте "Тройка", сообщили в департаменте.