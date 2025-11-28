В Москве к новогодним праздникам установят световые тоннели

Один из самых популярных у горожан и туристов тоннелей традиционно разместится на Тверском бульваре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Монтаж более 10 тоннельных конструкций общей протяженностью свыше полукилометра завершают в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Один из самых популярных у горожан и туристов тоннелей традиционно разместится на Тверском бульваре. В прошлом году 100-метровую конструкцию сделали мультимедийной - ее поверхность позволяет транслировать различные фигуры с помощью особой технологии. <…> На Никитском бульваре монтируем инсталляцию "Хрустальный тоннель" - объемно-декоративную конструкцию, полностью оформленную светодиодными гирляндами. В этом году провели модернизацию тоннеля: вместо прежних розовых светодиодов установили тепло-белые и добавили горизонтальные элементы в виде сосулек, равномерно распределенные по всей длине арок", - говорится в сообщении.

Также 150-метровый тоннель появится на Гоголевском бульваре - это один из самых длинных световых тоннелей в столице. Десятки тысяч светодиодов образуют волнообразные линии, чередующиеся по цвету, что позволяет достичь эффекта динамики и объема. Самую высокую подобную инсталляцию - "Имперский тоннель" - в этом году разместят на территории инновационного центра "Cколково". Ее высота достигает 14 м. Рисунок из светодиодных гирлянд напоминает ажурное панно и формирует орнаменты. Чуть повышенная яркость на верхних частях арок подчеркивает монументальность и глубину свода.

"Световой тоннель на Триумфальной площади отличается от других своей формой и напоминает архитектурную инсталляцию: конструкция состоит из нескольких прямоугольных рам с холодной бело-голубой подсветкой светом по внутреннему контуру, что добавляет контрастности. Рамы постепенно уменьшаются в размере по мере удаления и тем самым усиливают впечатление объема. <…> На Манежной площади разместим сразу два световых тоннеля, объединенные темой искусства. Первый оформлен как музыкальная композиция, он украшен фигурами инструментов - арфы, виолончели - и изображением скрипичного ключа. А опоры тоннеля напоминают колонны в актовом зале. Вторая конструкция отличается изящными арками и узорами, ассоциирующимися с балами прошлых лет, театральными постановками и классической живописью", - добавили в комплексе.

Там отметили, что для украшения Москвы к Новому году и Рождеству применяют современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используют уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.