Путин отметил рост числа иностранных аспирантов и исследователей в России

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество иностранцев среди аспирантов в российских вузах значительно увеличилось за последнее время и продолжает расти, при этом наибольший процент приходится на граждан КНР. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

"У нас, кстати говоря, количество исследователей, аспирантов, докторантов иностранных - оно у нас растет. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран", - отметил российский лидер.

"По-моему, из Китая увеличилось количество аспирантов - около 25 или даже 28%", - добавил Путин и, обратившись к присутствующему на встрече министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, уточнил, так ли это. Глава Минобрнауки подтвердил слова президента: "Да, такой порядок. На втором месте - из Казахстана, на третьем месте - из Сирии, и в целом интерес к российской науке растет".