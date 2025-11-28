В АСИ представили подход для улучшения качества среды жизни в опорных пунктах

Агентство стратегических инициатив создает целевую модель при участии Минэкономразвития и Минстроя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии Минэкономразвития России и Минстроя России разрабатывает целевую модель развития опорных населенных пунктов (ОНП) разных типов, предлагающую цифровой инструмент развития населенного пункта с индивидуальным подходом. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ по итогам IX Общероссийского форума стратегического развития "Города России: технологии лидерства".

В марте правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в который вошли 2 160 территорий - агломераций, административных центров, малых городов и поселений, в которых проживает порядка 3/4 населения страны. В едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года указано, что качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России к 2030 году должно улучшиться на 30%, к 2036 году - на 60%.

"Разрабатываемая АСИ при участии Минэкономразвития России и Минстроя России целевая модель развития опорных населенных пунктов разных типов предлагает цифровой инструмент, который позволяет с помощью встроенного алгоритма применить индивидуальный подход к каждому опорному населенному пункту и подобрать за шесть шагов <…> мероприятия ощутимо влияющие на восприятие качества жизни его жителями, в увязке со стратегическими задачами территории, ее экономическими и инфраструктурно-средовыми характеристиками и потенциалом развития", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что шесть шагов включают, в частности, определение типа опорного населенного пункта, его сценария социально-экономического развития, а также плана градостроительного освоения территории.

"Данный инструмент позволяет провести оценку разрыва между существующим уровнем развития и целевым состоянием инфраструктуры и сервисов в области жилья, ЖКХ, благоустройства, транспорта и объектов социальной сферы по 135 параметрам", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ - директора дивизиона "Городская экономика" Ольги Захаровой.

В пресс-службе уточнили, что все мероприятия, направленные на развитие населенного пункта, увязаны с показателями Рейтинга качества жизни АСИ, при их выборе также учитывается удовлетворенность жителей конкретными показателями среды для жизни. Разработанный АСИ подход на текущий момент тестируется в 10 пилотных опорных населенных пунктах - Десногорске в Смоленской области, городе Онега в Архангельской области, поселке городского типа Янтарный в Калининградской области, Джанкое в Крыму, Георгиевске в Ставропольском крае, городе Сим в Челябинской области, Сибае в Башкирии, поселке городского типа Шерегеш в Кузбассе, Братске в Иркутской области и Амурске в Хабаровском крае.

О форуме

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками стали более 250 городов России и стран СНГ. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления.

