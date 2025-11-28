В Москве на набережной в столичном районе Южный порт открыли скульптуру "Обнимать"

Автором арт-объекта является российская художница и перформансистка Александра Weld Queen

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Москомархитектуры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Открытие скульптуры "Обнимать" состоялось в столичном районе Южный порт. Арт-объект стал первым из серии объектов уличного искусства, которые появятся на новой набережной Москвы-реки протяженностью 400 м, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

Открытие арт-объекта прошло в рамках фестиваля паблик-арта "Здесь и сейчас" и программы благоустройства набережной жилого комплекса Portland.

"Скульптура подчеркивает визуальную идентичность этого пространства. Впечатляющее металлическое произведение в форме арки высотой около четырех метров - не просто инсталляция, а точка притяжения, которая формирует эмоциональную связь между горожанами и окружающей средой, превращая территорию в место, где каждый может почувствовать себя как дома. Местоположение у реки делает интеграцию арт-объекта органичной и не нарушает визуальный баланс территории, а аккуратно ее дополняет и обогащает", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Автором арт-объекта является российская художница и перформансистка Александра Weld Queen. "По ее задумке, скульптура символизирует собой "материнское крыло" и родительский дом. Работа, состоящая из множества тонких графичных линий, формирует ощущение невесомости. Ее форма, напоминающая оберегающий жест, создает место, где горожане смогут побыть наедине с собой, почувствовать себя как дома. Грубый и холодный металл в руках профессионала обрел гибкость и многослойность, преобразившись в человеческую фигуру, приглашающую в свои объятия", - отметили в пресс-службе комитета.

Ранее скульптор уже создала более 40 работ из металла, используя сварочный прибор. Они стали признанными объектами искусства, многие вошли в экспозицию Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Центрального выставочного зала "Манеж", выставлялись в рамках арт-ярмарок Cosmoscow, Art Basel Miami, Scope Art Show и др. А ряд работ проданы на аукционе Sotheby’s в 2021 году.

"В вечернее время инсталляция будет выделяться особой системой подсветки, которая создаст акцентные зоны восприятия объема и направленного внимания зрителя. Теплый "домашний" свет будет исходить из центра скульптуры. В то же время металл, из которого изготовлен объект, создаст блики, жесткие контуры и отражения", - подчеркнули в ведомстве.

На месте грузового хаба

"Особую роль для восприятия объекта также играет расположение - в границах территорий, где ранее был грузовой хаб Южного порта, а сегодня появляются уютные парки, набережная и жилые дома нового городского квартала", - пояснили в пресс-службе комитета.

Так, произведение "Обнимать" стало первым из серии объектов уличного искусства, которые появятся на набережной. Стрит-арт будет частью насыщенного благоустройства в рамках строительства ЖК.

"В мастер-план территории включены различные объекты общественной инфраструктуры: спортивные площадки, велодорожка в прибрежной зоне, каскадные лужайки с видом на самый широкий в столице разлив Москвы-реки. На первых этажах домов также запроектированы коммерческие помещения, где откроются кафе и рестораны с террасами, которые будут выходить на променад. Во второй очереди проекта обустроят причал для яхт и открытый понтонный бассейн с подогреваемой водой. Уже сейчас здесь установлен понтон для маломерных лодок, а в прошлом году прошел первый выход парусных яхт на воду в акватории Южного порта", - заключили в Москомархитектуре.