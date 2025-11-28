В Москве в 2026 году благоустроят почти 16 км набережных

Необходимые ремонтные работы будут проведены на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской и Пречистенской набережных, а также вблизи стадиона "Спартак"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 16 км набережных благоустроят в Москве в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2026 году планируется выполнить берегоукрепление вблизи стадиона "Спартак" и приступить к созданию комфортного пространства у воды на территории Мневниковской поймы (первый этап работ). Также будут проведены необходимые ремонтные работы на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской и Пречистенской набережных. Таким образом, в следующем году запланировано обновление 7 объектов или 15,9 км набережных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2011-2025 годах в Москве были комплексно благоустроены 64 набережные общей протяженностью 108,6 км. В том числе, в 2025 году было завершено благоустройство 9 объектов общей протяженностью 18,9 км, включая набережные в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское", Шлюзовую, Дербеневскую, Павелецкую, Даниловскую, Новоданиловскую и Нагатинскую набережные, а также береговую линию в районе Печатники.

"В рамках первого этапа благоустройства парка "Коломенское" создали променад протяженностью 3,5 км. Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку сделали свадебный сад с площадкой для церемоний на воде. На реконструированной причальной площади открыты ресторан с летней террасой и кафе с волнообразным навесом, под которым размещены качели. Установили павильоны с архитектурно-художественной подсветкой и изображениями знаковых архитектурных памятников музея-заповедника "Коломенское". Вдоль набережной организовали настил, за счет которого обустроили беговую дорожку", - уточнили в мэрии.

Также на юге столицы появился новый прогулочный маршрут - здесь комплексно благоустроили шесть набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона: Шлюзовую, Дербеневскую, Павелецкую, Даниловскую, Новоданиловскую и Нагатинскую общей протяженностью 11,4 км. Новый маршрут дополнил уже существующую сеть прогулочных зон. С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, благодаря чему можно прогуляться до Парка Горького и Воробьевых гор. С другой стороны, через Нагатинский затон, можно дойти до музея-заповедника "Коломенское".