В Москве на Киевском шоссе коммерческую территорию освободили от самовольной застройки

Она передана в аренду юридическому лицу под эксплуатацию существующих административных и производственных зданий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Незаконные складские строения в столичных Раменках демонтировали в рамках мероприятий по обеспечению законности использования земельных участков. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

"Территория на Киевском шоссе, 5-й км, владение 9 передана в аренду юридическому лицу под эксплуатацию существующих административных и производственных зданий. При этом данный участок предоставлен без права возведения новых строений и сооружений. Однако в нарушение договора аренды пользователь разместил в границах участка дополнительные строения общей площадью порядка 1 160 кв. м, которые использовались под складские цели", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Отмечается, что для формирования комфортной и безопасной городской среды столичные контролеры осуществляют ежедневный мониторинг территории Москвы на предмет имущественно-земельных нарушений. Так, в ходе недавнего обследования Западного административного округа специалисты Госинспекции по недвижимости зафиксировали факт нецелевого использования земельного участка. "В настоящее время нецелевое использование земельного участка устранено, нелегальные объекты полностью демонтированы", - заверили в ведомстве.