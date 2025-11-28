В Самарской области "Первые" смогут стать наставниками детей из Запорожья

Также наставничеством смогут заниматься юнармейцы и активные школьники региона

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев © Петр Ковалев/ ТАСС

САМАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Активисты самарских реготделений Движения первых и "Юнармии", а также активные школьники могут стать наставниками для детей из Запорожской области, воспитывающихся в приемных семьях в Самарской области. Такую инициативу проработают в правительстве региона по итогам состоявшейся в преддверии Дня матери встречи губернатора Вячеслава Федорищева с женщинами, воспитавшими защитников Отечества, а также многодетными и приемными мамами.

Вячеслав Федорищев выслушал предложения по поддержке многодетных, приемных семей и семей участников СВО, опытом воспитания детей поделились 12 женщин из разных муниципалитетов Самарской области. Также рассмотрели вопрос организации наставничества воспитывающихся в самарских семьях детей из Запорожья, чтобы им было проще адаптироваться в школе.

"Мы часто встречаемся с активными школьниками, которые занимаются общественной работой. Думаю, они эту задачу себе с радостью возьмут - быть старшим товарищем, наставником, помогать. Такая задача по силам активистам регионального Движения первых, "Юнармии", - отметил губернатор.

В Самарской области 12 детей из Запорожья с сентября воспитываются в приемных семьях. Их прием был организован при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По просьбе женщин, в разных семьях воспитывающих этих детей, на новогодних каникулах организуют встречу ребят - они созваниваются, но скучают и хотят увидеть друг друга. Прорабатывается возможность посещения представления в цирке и организации их отдыха на базе детского лагеря или санатория в рамках зимних смен.

Федорищев также заявил, что в регионе будет продолжена работа по увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга бойцов. В ближайшее время в Сызрани будет открыта стела в память о Герое России Азизе Кудрякове. Военнослужащий выполнял боевые задания в Сирии и на СВО. За мужество и героизм он неоднократно награжден боевыми и государственными наградами, в том числе орденом Мужества, медалями "За боевые отличия" и Нестерова. В марте 2024 года был представлен к званию Героя РФ, но получил звание уже посмертно.

2025 год в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи. В регионе более 42 тыс. семей имеют статус многодетных.