В инклюзивной неделе "Открыто для всех" поучаствуют более 100 тыс. человек

Мероприятия проходят в 48 регионах России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек планируется вовлечь в мероприятия инклюзивной недели "Открыто для всех", которые проходят в 48 регионах России с 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое совместно с Фондом Росконгресс выступает организатором мероприятий.

"Стартовавшая 24 ноября Всероссийская неделя "Открыто для всех" объединила 48 регионов страны в стремлении развивать инклюзивную культуру и устранять барьеры между людьми. В общей сложности в мероприятия планируется вовлечь более 100 тыс. человек", - сказано в сообщении.

В АСИ подчеркнули, что в рамках инклюзивной недели уже прошли сотни мероприятий - от кинопоказов и мастер-классов до стратегических сессий. В пресс-службе добавили, что проведенные мероприятия уже показали, что "российское общество понимает потребности людей с ограничениями по здоровью и настроено на создание общества равных возможностей". Так, среди регионов - лидеров по числу активностей - Алтайский край, Кемеровская область, Москва, Хабаровский край и Ярославская область.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напомнил, что в регионе проживают более 77 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, более 4 тыс. из них - дети.

"Наша задача - создавать условия для полноценной жизни, творческой, профессиональной реализации. Так, для нужд региона приобрели низкопольные автобусы, удобные для маломобильных граждан. При ремонте учреждений здравоохранения, культуры, образования предусматриваем пандусы, совершенствуем систему специализированной медицинской и социальной помощи", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Всероссийская неделя "Открыто для всех" проходит с 24 ноября и охватывает все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи. Проект нацелен на формирование в обществе более глубокого понимания потребностей людей с ограничениями по здоровью и создание общества равных возможностей. ТАСС - информационный партнер.