Зайцев: на одного жителя Марий Эл по статистике приходится почти двое туристов

По словам главы республики, только за первое полугодие Марий Эл посетили 600 тыс. туристов

ЙОШКАР-ОЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Туристическая отрасль Марий Эл на сегодняшний день является одним из основных драйверов развития региона и имеет огромный потенциал. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев, отвечая на вопросы граждан в рамках прямой линии.

"Туристическая отрасль сейчас является одним из основных драйверов развития, у нее огромный потенциал: на каждого жителя по статистике приходится почти два туриста, это очень большой показатель", - сказал Зайцев. Он отметил, что для дальнейшего развития отрасли власти республики активно работают над транспортной составляющей, а именно - ведут реконструкцию местного аэропорта, который уже получил новый современный терминал и где строится новая взлетно-посадочная полоса. Кроме того, в данном контексте Зайцев напомнил и о строительстве новых причалов для туристических теплоходов, курсирующих по Волге.

Ранее глава республики также сообщал, что с начала года Марий Эл приняла рекордное количество туристических теплоходов благодаря строительству причала в Козьмодемьянске. "Это позволило увеличить число судозаходов, и в этом году прибыло рекордное количество теплоходов - 285", - отметил Зайцев.

В целом же только за первое полугодие Марий Эл посетили 600 тыс. туристов. По словам главы региона, сейчас здесь "активно развивается инфраструктура, осуществляется поддержка инвестпроектов и создаются новые точки притяжения - от Йошкар-Олы до Козьмодемьянска и Юрино, развивается и событийный туризм".

В этой связи Зайцев также напомнил, что в Марий Эл в рамках единой субсидии по туризму из федерального и республиканского бюджетов было выделено почти 47 млн рублей, которые направят на поддержку общественных инициатив и проектов туристской инфраструктуры.