На Ставрополье ветераны боевых действий и СВО вошли в число наставников молодежи

Ветераны станут наставниками для разрешения кризисных и конфликтных ситуаций среди подростков и молодежи

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ветераны боевых действий и СВО в Ставропольском крае станут наставниками для разрешения кризисных и конфликтных ситуаций среди подростков и молодежи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ставрополья.

"Одним из наиболее успешных направлений остается институт наставничества: в прошлом году при поддержке наставников кризисы смогли преодолеть 1 335 подростков. Также регион приступит к формированию федерального реестра наставников. Уже имеется 544 подготовленных кандидата, среди которых ветераны боевых действий и участники СВО", - передает пресс-служба слова вице-премьера края Анатолия Антоненко.

По данным пресс-службы, в крае проводится комплексная работа по снижению рисков деструктивного поведения подростков: работают с семьями, внедряют госинформационную систему "Профилактика", уже подключив к ней более 2 тыс. учреждений. Также повышают квалификацию педагогов и специалистов по программе, разработанной с прокуратурой, чтобы предотвращать буллинг, вовлечение детей в экстремизм и другие опасности.

"Безопасность и благополучие детей - один из приоритетов государства. Межведомственный подход, расширение цифровых инструментов, развитие наставничества и повышение компетенций специалистов позволят нам укреплять систему профилактики и эффективнее защищать интересы каждого ребенка в крае", - цитирует также пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.