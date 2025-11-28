Народного артиста РСФСР Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония пройдет 30 ноября в его театре-студии

Всеволод Шиловский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Похороны народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского пройдут 30 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в театре-студии, носящем его имя.

"Похороны пройдут в это воскресенье. Всеволода Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Церемония прощания с мастером пройдет 30 ноября в его театре-студии.

Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах "Валентина", "Голос", "Торпедоносцы", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка Иф". Шиловский также выступил режиссером таких картин, как "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".