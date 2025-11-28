В Москве и области из-за гололедицы активировали желтый уровень погодной опасности

Режим будет действовать до 09 утра 29 сентября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности активирован в Москве и Московской области в связи с возможной гололедицей. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В связи с тем, что предстоящим вечером и ночью в столице и по области местами возможно образование гололедицы, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. По его словам, данный уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия, действует с 21:00 мск до 09:00 мск субботы, 29 ноября.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями столбики термометров должны находиться в районе отметок минус 1 - плюс 1 градус в Москве и минус 3 - плюс 2 градуса - в Подмосковье. Преимущественно без осадков.

Днем в субботу при южном и юго-восточном ветре со скоростью 5-10 м/с воздух прогреется в столице до плюс 1-3 градусов, по области - от нуля до плюс 5 градусов.