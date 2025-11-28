В Москве на Алтуфьевском шоссе снесли самострой площадью более 1 тыс. кв. м

Незаконные конструкции были размещены на земельном участке, который предоставлен в аренду исключительно для эксплуатации существующих построек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости Москвы завершила работы по сносу самостроя на северо-востоке столицы. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незаконные постройки - ангар и административные строения общей площадью 1 113,85 кв. м. - обнаружили инспекторы при обследовании территории на Алтуфьевском шоссе, владение 23. Они были размещены на земельном участке, который предоставлен в аренду исключительно для эксплуатации существующих построек.

"Строительство дополнительных сооружений на данном участке не предусматривалось, а соответствующие разрешения и согласования для возведения новых объектов не выдавались. Более того, земля под строительство не выделялась, правовых оснований для их размещения не имелось. Принято решение о демонтаже незаконных построек. Объекты были аккуратно разобраны и вывезены с территории", - пояснил Бобров, слова которого приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что владельцы недвижимости обязаны строго соблюдать требования действующих земельных и градостроительных норм при строительстве и реконструкции объектов.

"Это ключевое условие защиты их прав со стороны государства в лице исполнительных органов власти. На сегодняшний день приоритетной задачей города <…> является профилактическая деятельность, а также информационно-консультационная поддержка владельцев недвижимости. Именно разъяснительная работа мотивирует и стимулирует собственников и арендаторов объектов действовать в рамках закона, не допускать совершения земельно-имущественных нарушений и принимать меры по их устранению", - заключил Бобров.