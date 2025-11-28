Замгенпрокурора Шишкина наградили медалью Столыпина ІІ степени

Кроме того, Почетной грамотой Правительства награжден Главный военный прокурор Валерий Петров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил медалью Столыпина П. А. ІІ степени заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан: наградить медалью Столыпина П. А. ІІ степени заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Шишкина Николая Анатольевича", - говорится в документе.

Кроме того, Почетной грамотой Правительства РФ награжден заместитель Генерального прокурора РФ - Главный военный прокурор Валерий Петров.

Медаль Столыпина - поощрение за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и в других сферах деятельности.