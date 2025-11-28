В России ужесточили условия получения мигрантами полиса ОМС

Мигранты должны отработать в России минимум пять лет, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в том числе ужесточаются условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов.

Изменения внесены в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Согласно действующим нормам, мигранты должны отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличен до пяти лет.