В России ужесточили условия получения мигрантами полиса ОМС
Редакция сайта ТАСС
19:40
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в том числе ужесточаются условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов.
Изменения внесены в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Согласно действующим нормам, мигранты должны отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличен до пяти лет.