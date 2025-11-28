Путин подписал закон о медпомощи по ОМС в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в частности, установлен особый порядок финансирования медпомощи по ОМС в Донбассе и Новороссии.

Согласно нововведениям, отдельные медицинские организации в Донбассе и Новороссии смогут получать финансирование для оказания медпомощи по ОМС из межбюджетных трансфертов, которые региональные страховые фонды получат из Федерального фонда ОМС. Эти средства можно будет использовать на основании решения правительства РФ, которое также установит порядок осуществления трансфертов в фонды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.