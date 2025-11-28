В РФ установили довольствие для исчисления военных пенсий на уровне 93,59%

При этом пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части, в зависимости от выслуги лет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года на уровне 93,59% денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военных и некоторых других категорий граждан.

Базой для начисления пенсии некоторых категорий граждан выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки, при этом пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части, в зависимости от выслуги лет. При минимальной выслуге в 20 лет берется 50%, за каждый последующий год добавляется еще по 3%, но не более 85%. После этого применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году также составляет 93,59%.

"Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона <...> "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии", с 1 января 2026 года составляет 93,59% от размера указанного денежного довольствия", - говорится в тексте закона.