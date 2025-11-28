Путин подписал закон о страховых тарифах в 60% для людей с инвалидностью

Нововведение коснется индивидуальных предпринимателей, которые заключили с такой категорией граждан трудовой договор или договор ГПХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Страховые взносы на обязательное соцстрахование людей с инвалидностью от несчастных случаев на производстве в 2026-2028 годах составят 60%. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Нововведение коснется индивидуальных предпринимателей, которые заключили с такой категорией граждан трудовой договор или договор ГПХ. При этом такие отчисления юрлица должны будут совершать, только если это предусмотрено в договорах об оказании услуг.

В случае подписания закон вступит в силу уже с нового, 2026-го, года.