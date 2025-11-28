В России ввели дополнительные выплаты матерям-героиням

Закон подписал президент Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных выплат для женщин, имеющих звание "Мать-героиня".

Изменения внесены закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ" и закон "О страховых пенсиях".

Нововведения предусматривают установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", наравне с Героями Труда Российской Федерации. Также закон снимает ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности, при исчислении страхового стажа периоды суммируются с учетом их фактической продолжительности.