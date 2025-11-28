В Донбассе и Новороссии сроки поверки счетчиков продлили и после 2026 года

Закон призван не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан и юрлиц и возможного роста социальной напряженности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Договоры о поверке счетчиков воды, газа и электроэнергии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут действовать до срока их истечения, а не до января 2026 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Согласно старым нормам, документы о поверке средств измерений - счетчиков воды, электроэнергии и газа, выданные госорганами Украины или органами Донбасса и Новороссии, действовали до 1 января 2026 года. Подписанный закон вступит в силу именно в эту дату.

Как отмечало в пояснительной записке инициировавшее документ правительство РФ, действующее ограничение срока действия документов потребует прекращения с 2026 года применения всех счетчиков независимо от установленных для них интервалов между поверками, что напрямую коснется широких слоев населения. Как указывали в кабмине, общие расходы физических и юридических лиц на внеочередную поверку приборов учета коммунальных услуг могут составить свыше 6 млрд рублей. Закон призван не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан и юрлиц и возможного роста социальной напряженности.