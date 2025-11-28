В России расширили льготы для матерей-героинь

Президент России Владимир Путин уравнял их в социальных гарантиях с Героями Труда

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении льгот матерей-героинь, уравняв их в социальных гарантиях с Героями Труда.

Закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей. Согласно закону, расширяются льготы матерей-героинь: их уравнивают в социальных гарантиях с Героями Труда. К таким льготам относится оказание медицинской помощи, зубопротезирование (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), коммунально-бытовое обслуживание, включая освобождение от платы за коммунальные услуги.

Также законом устанавливается право матерей-героинь на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное предоставление строительных материалов.

Кроме того, согласно документу, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Выплата будет осуществляться Социальным фондом России.

Закон также устанавливает право матерей-героинь на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Меры предусмотрены в рамках нацпроекта "Кадры".

Также, согласно документу, каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.