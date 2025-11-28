Путин подписал закон о едином рейтинге автошкол

МВД должно разработать и представить кабмину для утверждения перечень показателей, критериев и периодичности оценки, по которым будет оцениваться качество работы образовательных организаций

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Единую систему оценки эффективности автошкол введут в России. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки вносятся в закон "О безопасности дорожного движения". Авторы инициативы на стадии законопроекта поясняли, что новая норма потребует от правительства РФ утвердить единые критерии оценки. Перед этим МВД России должно разработать и представить кабмину для утверждения перечень показателей, критериев и периодичности оценки, по которым будет оцениваться качество работы этих образовательных организаций. Речь идет, например, о проценте сдачи экзаменов с первого раза или статистике аварийности по вине выпускников.

Ранее госорганы определяли только примерные программы обучения водителей.

Как пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин, при формировании рейтинга автошкол будут учитываться "итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники". Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.