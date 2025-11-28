Путин подписал закон о бесплатном профобучении для 9-классников, не сдавших ГИА

Перечень профессий будут определять регионы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Изменения внесены в закон "Об образовании". Теперь обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.