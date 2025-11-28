Путин расширил квоты на рабочие места для людей с инвалидностью

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Квота для приема на работу людей с инвалидностью теперь распространена не только на филиалы и представительства, но и на все виды обособленных подразделений работодателей. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки внесены в закон "О занятости населения в Российской Федерации", распространяя положения об установлении квоты для приема на работу инвалидов не только на представительства и филиалы, но и на иные обособленные структурные подразделения работодателя.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, документ был подготовлен в целях совершенствования правового регулирования занятости людей с инвалидностью для обеспечения трудовых гарантий этой группе населения.