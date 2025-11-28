Путин подписал закон о господдержке НКО, помогающих бойцам СВО

Инициативу внесла в Госдуму в июле группа депутатов и сенаторов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), которые помогают ветеранам СВО и членам их семей, включили в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле группой депутатов и сенаторов. Закон вносит изменения в статью 31.1 федерального закона "О некоммерческих организациях".

Согласно изменениям, в перечень СО НКО включат НКО, занимающиеся организацией мероприятий по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, а также оказанием им психологической помощи.