Путин подписал закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Теперь в круг получателей данных входят, в том числе, организации и банки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Изменения внесены в закон "О полиции".

До этого доступ к данным МВД предоставлялся госорганам и их должностным лицам (в случаях, предусмотренных законодательством), правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям (по соответствующим договорам). Согласно нововведениям, теперь в круг получателей данных входят, в том числе, организации и банки. Информация предоставляется им за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ.