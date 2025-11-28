ВС: из-за болезни наследователя не всегда можно оспорить завещание

В верховную судебную инстанцию обратился мужчина, чье право на наследование имущества сожительницы в нижестоящих судах оспорил ее отец, настаивавший на том, что у его дочери была тяжелая болезнь и она не была способна к полноценному волеизъявлению

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тяжелая болезнь наследователя не всегда может быть основанием для признания завещания недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

По данным ВС РФ, житель Краснодарского края обратился в суд с иском о признании недействительным завещания дочери, по которому две квартиры и вклады в банке должны были перейти ее сожителю. "Истец указал, что в момент составления документа его дочь не осознавала последствий своих действий, так как находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии, получала сильнодействующие препараты, не могла самостоятельно писать и говорить", - пояснили в пресс-службе.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять эти требования. Но апелляция на основании данных об общем тяжелом физическом состоянии женщины пришла к выводу об отсутствии у нее способности к полноценному волеизъявлению и признала завещание недействительным. Кассационная инстанция с этим решением согласилась.

В свою очередь ответчик подал жалобу, в которой пояснил, что они с умершей жили вместе и вели общее хозяйство на протяжении 14 лет. Он также обратил внимание на то, что данные о приеме психотропных препаратов не подтверждены, а некоторые доказательства, включая происхождение имущества, судом не исследованы. "Верховный Суд Российской Федерации согласился с доводами заявителя, отменил предыдущие судебные акты и направил дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.