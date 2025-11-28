В Марий Эл оздоровление и реабилитацию прошли свыше 250 участников СВО

Реабилитацию прошли также еще 380 родственников бойцов СВО

ЙОШКАР-ОЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 250 участников СВО прошли оздоровление и реабилитацию в здравницах Марий Эл. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев, отвечая на вопросы граждан в рамках прямой линии.

"Уже свыше 250 человек прошли оздоровление и реабилитацию в санатории "Сосновый бор", - сказал он. В частности, в данной здравнице организованы оздоровительные смены для участников спецоперации и их близких, во время которых бойцы восстанавливают свое здоровье. При этом для каждого врачами подбирается индивидуальный курс терапии, включающий как медикаментозное, так и физиотерапевтическое оздоровление, даже грязелечение.

Кроме того, проинформировал Зайцев, еще 380 человек из числа родственников участников СВО прошли реабилитацию на базе санатория "Кичиер". "Я надеюсь, что им все понравилось, все было достойно, и эту меру поддержки мы продолжим развивать и дальше", - заверил глава региона.

Ранее Зайцев сообщал, что для родственников бойцов помимо медицинских процедур и психологической поддержки подготовлена большая культурно-досуговая программа и творческие занятия. Он также отмечал, что в Марий Эл выстроена "четкая система поддержки" данной категории граждан, включающая свыше 50 видов помощи - от адресной соцподдержки до психологической и юридической.