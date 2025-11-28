Финал чемпионата "Профессионалы" по четырем блокам компетенций стартует в Санкт-Петербурге

Участники из 30 стран будут соревноваться в образовании, сервисе, производстве и инженерных технологиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" открывается в субботу, 29 ноября, в Санкт-Петербурге. Участники из 30 стран проявят свои навыки в четырех блоках компетенций: "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии", сообщают организаторы чемпионата.

"Важно, что бизнес активно включается в разработку компетенций и обновление конкурсных заданий, благодаря чему содержание соревнований быстро подстраивается под реальные запросы рынка. Фактически работодатели вместе с педагогами формируют новые стандарты подготовки квалифицированных рабочих", - рассказала проректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Надежда Малкина.

Соревновательная программа пройдет на площадке КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "юниоры". 30 ноября продут также три трека деловой программы: "Кадры и образование", "Воспитание человека труда" и "Технологии и инновации". Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 4 декабря.

"В этом году число партнеров Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" превысило 7,5 тыс. - и это демонстрирует вовлеченность бизнеса в проект. Для компаний участие в чемпионате - осознанная инвестиция в свои будущие кадры. Работодатели приходят на площадки не только с оборудованием и заданиями, но и с реальными предложениями: стажировками, практикой, трудоустройством для лучших конкурсантов", - уверена Малкина.

Чемпионат "Профессионалы" - это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству в России. Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".