В Москве пройдет форум с карьерными консультациями

Мероприятие продлится до 30 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/ Форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес" откроется в Москве в субботу. Гости мероприятия смогут получить карьерные консультации и ознакомиться с перспективными профессиями.

Мероприятие пройдет в столичном кластере "Ломоносов" и продлится до 30 ноября. Огранизаторы подготовили лекции и мастер-классы по профессиональной деятельности. Десятки компаний расскажут о возможностях трудоустройства и программах стажировок по разным направлениям.

Посетители узнают о стажировках в правительстве Москвы и о том, как запустить собственный проект с помощью "Академии инноваторов". Также организаторы научат гостей использовать нейросети и создавать чат-боты. Лекции будут посвящены основам самопрезентации и особенностям работы в перспективных отраслях.

В рамках форума все желающие смогут сдать добровольный квалификационный экзамен и проверить свои знания более чем по 70 профессиям. В случае успешного прохождения, участник получит сертификат, подтверждающий уровень компетенций, а также рекомендацию для приема на работу в организациях - партнерах экзамена.