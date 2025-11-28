Гидрометцентр: последние два дня ноября в Москве будут по-осеннему теплыми

Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до плюс 3-5 градусов в столице и до плюс 5-6 градусов в Подмосковье, отмечают синоптики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Последние два дня календарной осени, выпавшие на выходные, станут по-осеннему теплыми в Москве и Подмосковье. Такие данные озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В предстоящие субботу и воскресенье температура воздуха в дневные часы будет подниматься до плюс 3-5 градусов в столице и до плюс 5-6 градусов в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что прогнозируется облачность с прояснениями, при этом нынешние сутки, скорее всего, пройдут без осадков. В воскресенье же и ночью, и днем возможен местами небольшой дождь.

В ночное время не исключены слабые заморозки: в Москве столбики термометров могут показать от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Гидрометцентре РФ отметили, что в предстоящие выходные средняя суточная температура продолжит превышать климатическую норму, делая заявку на вхождение месяца в число самых теплых ноябрей. "Смена сезонов, то есть переход от ноября к декабрю, тоже пройдет на фоне положительной температурной аномалии", - заметил собеседник агентства.