В Петербурге пройдет международный фестиваль пряничного искусства

Он продлится с 29 по 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль пряничного искусства "Мир пряника" пройдет в историческом парке "Россия - моя история" в Петербурге 29 и 30 ноября, сообщили организаторы.

"На фестивале вас ждут пряничные фотозоны, выставки обрядовой выпечки, Архангельской козули, реплики пряничных досок из Западной Европы, пряничный квиз, дегустации пряников и пряничные ряды. Экскурсоводы расскажут о секретах пряничных традиций, а также покажут пряничные шедевры со всего мира", - говорится в сообщении.

Главная идея проекта - создать для жителей и гостей города пространство в виде сказочного пряничного города. Арт-объекты, изготовленные вручную мастерами-кондитерами из пряничного теста с художественной росписью глазурью, будут подсвечиваться декоративной иллюминацией, усиливая волшебную атмосферу.

"Мир пряника" в 2025 году проходит в 10-й раз. За 10 лет участниками фестиваля стали более 1 тыс. мастеров пряничного дела из 18 стран.