В Пензенской области завершили работы в поврежденных из-за падения БПЛА домах

Во всех квартирах вставили новые окна, отметил губернатор Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановительные работы в домах после падения беспилотника в рабочем поселке Тамала в Пензенской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Около 01:00 мск 27 ноября осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в Тамале, взрывной волной были выбиты стекла в жилом многоквартирном доме напротив. В результате ЧП никто не пострадал.

"Чуть больше суток потребовались нам, чтобы привести в порядок дома в Тамале, пострадавшие в результате падения беспилотника. Во всех квартирах вставлены новые окна взамен поврежденных взрывной волной", - написал он.

Губернатор выразил благодарность руководителям компаний и мастерам, работавшим на объектах.