В Пензенской области завершили работы в поврежденных из-за падения БПЛА домах
ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановительные работы в домах после падения беспилотника в рабочем поселке Тамала в Пензенской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
Около 01:00 мск 27 ноября осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в Тамале, взрывной волной были выбиты стекла в жилом многоквартирном доме напротив. В результате ЧП никто не пострадал.
"Чуть больше суток потребовались нам, чтобы привести в порядок дома в Тамале, пострадавшие в результате падения беспилотника. Во всех квартирах вставлены новые окна взамен поврежденных взрывной волной", - написал он.
Губернатор выразил благодарность руководителям компаний и мастерам, работавшим на объектах.