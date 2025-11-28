Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неизвестных воздушных шаров в небе

Рейсы временно перенаправляют на посадку в Каунас

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса вновь закрыли для приема и отправки самолетов из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных воздушных шаров. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе.

"Аэропорт закрыт с 23:15 по местному времени (00:15 мск) в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды", - сказал собеседник агентства. По его словам, следующие в Вильнюс рейсы будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

В минувшую среду в условиях сильного снегопада прибывший в литовскую столицу польский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего аэропорт был закрыт почти 14 часов, с проблемами столкнулись около 7 тыс. пассажиров 60 авиарейсов. 28 рейсов были отменены или отложены, 16 перенаправлены в другие города: их приняли Каунас, Рига и Гданьск. Рейс в Вильнюс из Копенгагена вернулся в столицу Дании. В это же время из-за обнаружения в небе неопознанных объектов почти на час закрывалась и подконтрольная вильнюсскому аэропорту воздушная зона.