В МВД РФ рассказали, когда может понадобиться второй загранпаспорт

Второй загранпаспорт поможет сохранить действующие визы, если в основном закончились пустые границы, а также даст возможность выехать за пределы страны, если первый паспорт находится в консульстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Второй загранпаспорт может понадобиться для сохранения действующей визы, а также если нужно выехать из РФ, а загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"Второй загранпаспорт может понадобиться, если нужно сохранить действующие визы в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы, а также есть необходимость выезда за пределы России, а загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы", - сказали в службе.

В МВД подчеркнули, что срок оформления второго загранпаспорта аналогичен стандартному периоду изготовления документа. Гражданин России с 2015 года может иметь два загранпаспорта одновременно, у каждого из которых свой срок действия. При этом второй загранпаспорт может быть только биометрическим, то есть нового образца.

МВД России с начала 2025 года выдало свыше 2,4 млн загранпаспортов старого образца и более 2,1 млн биометрических паспортов нового поколения.