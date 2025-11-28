ТАСС: закрытие аэропорта Вильнюса не повлияло на авиатранзит в сторону России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Временное закрытие международного аэропорта Вильнюса из-за обнаружения в его воздушной зоне неопознанных объектов не повлияло на транзит самолетов над Литвой, в том числе в сторону России. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе Литвы, отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Транзит в третьи страны, в том числе в направлении России, осуществляется в полном объеме, несмотря на закрытие аэропорта в Вильнюсе и подконтрольной ему диспетчерской зоны", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что аэропорт литовской столицы в 23:15 по местному времени пятницы (00:15 мск) закрыли на прием и отправку самолетов из-за обнаружения в подконтрольной ему воздушной зоне неопознанных объектов в виде шаров или метеозондов. Как проинформировали в диспетчерской службе, три самолета, следовавшие в Вильнюс из Копенгагена, Франкфурта и Лиссабона, перенаправили на временную посадку в Каунас.

Столичный аэропорт Литвы с октября закрывается регулярно из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. Ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики сообщал, что всех пользователей литовского воздушного пространства еще в октябре проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км - прим. ТАСС)", а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, "может достигать 30 кг".