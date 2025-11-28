BFMTV: Air France отменила 35 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus

В компании также сообщат об отменах рейсов, запланированных на 29 ноября

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Французская национальная авиакомпания Air France отменила 35 рейсов 28 ноября из-за проблем с самолетами A320, произведенными европейским концерном Airbus. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Клиенты, которых коснулись отмены, будут уведомлены напрямую по электронной почте", - приводит канал коммюнике Air France.

По данным компании, точное количество отмененных 29 ноября рейсов будет известно позднее.

Ранее Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.

Как отметил министр транспорта Франции Филипп Табаро, проблема касается 6 тыс. самолетов, они в ближайшие дни и часы будут временно выведены из эксплуатации до устранения неисправности. "Безопасность пассажиров - это абсолютный приоритет в транспортной отрасли", - подчеркнул глава ведомства в X.

31 октября самолет авиакомпании JetBlue попал в зону турбулентности и совершил вынужденную посадку в США. Не менее 15 пассажиров были госпитализированы.