Миронов предложил за месяц до Нового года заморозить цены на продукты
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заморозка цен на продукты и напитки с 1 декабря по 10 января помогла бы россиянам меньше экономить на новогоднем столе. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год", - сказал Миронов.
По его словам, в последние месяцы спрос на продукты питания падает, а значит "люди экономят на самом необходимом". Парламентарий назвал это особенно актуальным для людей старшего возраста, которым зачастую "приходится выбирать - купить продукты или лекарства". "На другое уже не остается, особенно после оплаты ЖКХ, которую пенсионеры исправно вносят", - подчеркнул депутат.