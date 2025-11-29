В МВД назвали признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

Некоторые из них - пересылка файлов с подозрительным содержанием и просьбы одолжить денег

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Внезапные просьбы от знакомых в мессенджере переслать деньги или поступление от них файлов с подозрительным содержанием являются признаками взломанных аккаунтов. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В них указано, что если знакомый или друг в одном из мессенджеров начал просить деньги или отправляет файлы с подозрительным содержанием, то это может быть признаком взлома его аккаунта. Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, пояснили в ведомстве. Аферисты рассчитывают на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека.

Кроме того, как отмечается в материалах МВД, обычно мошеннические файлы имеют формат APK и несут в себе установочные пакеты вредоносных программ. В ведомстве подчеркнули, что через них преступники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.