Эксперт Подольская: пенсии россиян старше 80 лет увеличатся в декабре

Фиксированная часть пенсии для этой категории граждан удвоится

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Увеличение пенсии в декабре будет у граждан, достигших 80 лет, для этой категории удваивается фиксированная часть страховой пенсии. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Увеличение пенсии положено гражданам, достигшим 80-летнего возраста и получающим страховую пенсию по старости. Для пенсионеров по достижении 80 лет удваивается фиксированная часть страховой пенсии (до 17 815,4 рублей), кроме того, как прежде, выплачивается накопительная часть. Доплата назначается автоматически и обращаться за перерасчетом никуда не нужно", - сказала Подольская.

Она отметила, что гражданам, которые получают социальную пенсию, в том числе пенсию по потере кормильца или по инвалидности, по достижении возраста 80 лет следует уточнить, не будет ли страховая пенсия по старости больше, чем получаемое ими пенсионное обеспечение. В случае, если размер страховой пенсии с удвоенной фиксированной частью больше получаемых выплат, пенсионер имеет возможность переоформить вид пенсионного обеспечения, подчеркнула Подольская. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд России.